Trump warnt vor deutlich höheren Zöllen

US-Präsident Donald Trump hat gewarnt, dass die von den USA erhobenen Zölle auf Importe deutlich steigen könnten.Bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus erklärte Trump am Donnerstag (Ortszeit), die seit seinem Amtsantritt verhängten Zölle seien im Grunde „sehr nachsichtig“ gewesen. Sie könnten jedoch noch deutlich höher ausfallen.Bereits am selben Vormittag schrieb er auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social, die USA kämen anderen Ländern entgegen. Zugleich betonte er, die USA könnten die Zölle jederzeit anheben.Beobachter sehen die Warnung im Zusammenhang mit zunehmenden Spannungen in Handelsfragen. So hat das Europäische Parlament zuletzt die Zustimmung zu einem Handelsabkommen mit den USA vorerst ausgesetzt. Als Auslöser gelten Trumps Forderung nach einer Annexion Grönlands sowie seine Zolldrohungen. Zudem bleibt aus Sicht Washingtons die Umsetzung einer südkoreanischen Investitionsvereinbarung hinter den Erwartungen zurück. Dadurch könnte der Zollhebel als politisches Druckmittel an Wirkung verlieren.Trump sagte, Zölle hätten den USA enorme Macht und nationale Sicherheit gebracht. Das wolle er nicht wieder hergeben.