Südkoreas Olympiateam bricht nach Italien auf

Die südkoreanische Olympiamannschaft ist am Freitag zu den Winterspielen in Italien aufgebrochen.Die Delegation unter der Leitung von Lee Soo-kyung flog vom Flughafen Incheon nach Italien. Dort werden in Mailand und Cortina d’Ampezzo die 25. Olympischen Winterspiele ausgetragen.Südkorea entsendet insgesamt 130 Teammitglieder, darunter 71 Athletinnen und Athleten. Als Ziel hat sich das Team drei Goldmedaillen und eine Platzierung unter den Top Ten gesetzt.Zuletzt war Südkorea bei Winterspielen unter den zehn besten Nationen, als es 2018 in Pyeongchang Gastgeber war. Damals belegte das Team mit fünf Gold-, acht Silber- sowie vier Bronzemedaillen den siebten Platz.In Italien werden rund 2.900 Sportlerinnen und Sportler von etwa 90 Nationalen Olympischen Komitees (NOC) erwartet. Sie treten in acht Sportarten und 16 Disziplinen an. Insgesamt werden 116 Goldmedaillen vergeben.