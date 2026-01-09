Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Coupang-Interimschef Rogers erscheint erstmals zu Vernehmung bei der Polizei

Write: 2026-01-30 15:30:40Update: 2026-01-30 16:27:51

Coupang-Interimschef Rogers erscheint erstmals zu Vernehmung bei der Polizei

Photo : YONHAP News

Der Interimschef von Coupang in Korea, Harold Rogers, ist am Freitag zu einer Befragung bei der Polizei erschienen.

Die zuständige Taskforce der Seouler Polizeibehörde hatte ihn zuvor am Nachmittag zur ersten Vernehmung vorgeladen. 

Rogers steht im Zusammenhang mit der internen Untersuchung des Onlinehändlers zum jüngsten Datenleck im Verdacht, Amtshandlungen behindert und Beweismittel vernichtet zu haben.

Kurz vor 14 Uhr traf er im Polizeipräsidium ein. Dabei erklärte er, Coupang werde auch künftig vollumfänglich bei den Ermittlungen der koreanischen Behörden kooperieren. Auch bei der Befragung wolle er aktiv mitwirken.

Nach dem massiven Datenleck hatte die Online-Einkaufsplattform im Dezember die Ergebnisse ihrer internen Untersuchung veröffentlicht. Demnach hatte ein ehemaliger chinesischer Mitarbeiter mit einem gestohlenen Sicherheitsschlüssel unbefugt auf 33 Millionen Kundenkonten zugegriffen. Gespeichert habe er jedoch nur Kundendaten von rund 3.000 Konten, hieß es damals.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >