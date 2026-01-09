Zum Menü Zum Inhalt

Wirtschaft

Kospi schließt auf neuem Rekordstand

Write: 2026-01-30 16:20:07Update: 2026-01-30 16:28:10

Kospi schließt auf neuem Rekordstand

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag auf einem neuen Rekordstand geschlossen.

Der Kospi rückte um 0,06 Prozent auf einen Stand von 5.224,3 Zählern vor. Zwischenzeitlich war er bis auf 5.321,69 Punkte gestiegen.

Erneut waren Technologieaktien gefragt, trotz Sorgen über eine KI-Blase.

Zunächst noch müssten KI-Hardware- und Softwareunternehmen die Bedenken hinsichtlich ihrer Profitabilität überwinden, sagte Han Ji-young, Analyst bei Kiwoom Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.

In dieser Periode bleibe die Vorliebe für Chiphersteller, die Speicherprodukte an solche Unternehmen verkaufen, weiterhin stark ausgeprägt, so Han weiter.

Der Anstieg des Kospi wurde durch die Drohung von US-Präsident Donald Trump gebremst, gegenseitige Zölle und Autozölle diese Woche wieder auf 25 Prozent zu erhöhen.
