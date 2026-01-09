Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Ausfuhren im Januar um mehr als 30 Prozent gestiegen

Write: 2026-02-02 09:16:53Update: 2026-02-02 09:35:02

Ausfuhren im Januar um mehr als 30 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Exporte sind im Januar um mehr als 30 Prozent gestiegen.

Sie stiegen damit bereits acht Monate in Folge im Vorjahresvergleich.

Nach Angaben des Handels- und Industrieministeriums am Sonntag kletterte das Exportvolumen im Januar um 33,9 Prozent zum Vorjahr auf 65,85 Milliarden Dollar. Es war der höchste Stand in einem Januar. 

Die Hableiterexporte wuchsen um 103 Prozent zum Vorjahr auf 20,5 Milliarden Dollar. Damit wurde wie im Monat davor die Marke von 20 Milliarden Dollar übertroffen.

Die Einfuhren legten gegenüber dem Vorjahr um 11,7 Prozent auf 57,1 Milliarden Dollar zu. 

Die Handelsbilanz wies einen Überschuss von 8,7 Milliarden Dollar auf.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >