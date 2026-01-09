„Golden“ aus „KPop Demon Hunters“ mit Grammy ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

„Golden“ aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ hat bei den 68. Grammy Awards einen Preis gewonnen.Bei der Premierenfeier der Grammy Awards am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles wurde „Golden“ mit dem Preis für den besten Song für visuelle Medien (Best Song Written for Visual Media) ausgezeichnet.Die Auszeichnung ging an die Songwriter des Liedes, EJAE, Teddy, 24 und Ido. Damit konnte erstmals ein K-Pop-Liedermacher oder -musikproduzent einen Grammy gewinnen.„Golden“ wurde ein weltweiter Hit und erreichte als erster K-Pop-Song den Spitzenplatz sowohl der US-amerikanischen Single-Charts „Billboard Hot 100“ als auch der britischen Hitliste „Official Singles Chart Top 100“.