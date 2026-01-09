Kinderbuchautorin Lee Geum-yi erneut für Andersen-Preis nominiert

Photo : YONHAP News

Die koreanische Kinderbuchautorin Lee Geum-yi ist in die engere Wahl für den Kinderbuchpreis Hans-Christian-Andersen-Preis gekommen.Das Internationale Kuratorium für das Jugendbuch IBBY veröffentlichte jüngst die Shortlists für die Auszeichnungen 2026.Nach Angaben des KBBY, der koreanischen Sektion des IBBY, am vergangenen Freitag steht Lee auf der Shortlist der Autoren.Der Hans-Christian-Andersen-Preis wurde 1956 zum Gedenken an den dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen (1805-1875) ins Leben gerufen. Der international prestigeträchtige Kinderliteraturpreis wird alle zwei Jahre an Autoren und Illustratoren vergeben, die maßgeblich zur Entwicklung der Kinderliteratur beigetragen haben.In der Sparte für Illustratoren gewann Lee Suzy im Jahr 2022 den Preis als erste Südkoreanerin. Lee Geum-yi zählte bereits 2024 zum engeren Kandidatenkreis bei den Autoren, wurde aber schließlich nicht ausgezeichnet.