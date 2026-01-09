Nordkorea weiht Treibhausfarm in Sinuiju ein

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat ein Projekt zum Bau einer großen Gewächshausfarm in Sinuiju abgeschlossen.Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA heute berichtete, fand die Einweihungsfeier der Treibhausfarm Sinuiju am Sonntag im Beisein von Machthaber Kim Jong-un statt.Das Projekt auf der Insel Wihwa in Sinuiju hatte für Nordkorea Priorität. Im Sommer 2024 war das Gebiet von schweren Überschwemmungen betroffen.In seiner Glückwunschansprache sprach Kim von einer so gewaltigen Transformation, dass er selbst davon überrascht sei. Er äußerte Zufriedenheit darüber, dass das Projekt für die Bewohner der Region, die seit Generationen unter Überschwemmungen gelitten haben, zu einer neuen Lebensgrundlage geworden sei.Es wird erwartet, dass Nordkorea die Fertigstellung der Gewächshausfarm in Sinuiju auf dem für Februar erwarteten neunten Parteitag der Arbeiterpartei als wichtige Errungenschaft präsentieren wird.