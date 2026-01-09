Hanwha Aerospace liefert Mehrfachraketenwerfer Chunmoo an Norwegen

Photo : YONHAP News

Das koreanische Mehrfachraketenwerfersystem Chunmoo wird an Norwegen geliefert.Das gab der Hersteller Hanwha Aerospace am Montag bekannt. Am vergangenen Freitag (Ortszeit) sei mit der norwegischen Agentur für Rüstungsbeschaffung (NDMA) ein Liefervertrag im Wert von 922 Millionen Dollar unterzeichnet worden. Das Unternehmen werde Norwegen Chunmoo-Raketenwerfer, Lenkflugkörper und logistische Unterstützung bereitstellen.Bei der Unterzeichnungsfeier in Norwegen sagte der präsidiale Stabschef Kang Hoon-sik, die Regierung und das Unternehmen würden ihr Bestes geben, damit Chunmoo zu mehr Sicherheit und Wohlstand Norwegens beitragen könne.Hanwha Aerospace bedankte sich bei der Regierung in Seoul. Deren Rüstungsdiplomatie seit dem letzten Jahr sei der wichtigste Faktor für den Erhalt des Auftrags gewesen.Neben Hanwha hatten sich auch das US-Unternehmen Lockheed Martin mit HIMARS und das europäische Unternehmen KNDS mit EURO-PULS beworben. Da die NATO bereits auf diese beiden Waffensysteme setzt, war ungewiss, ob das koreanische Unternehmen zum Zug kommen würde.Nach Angaben von Hanwha brachten ein Schreiben von Präsident Lee Jae Myung, das Kang im vergangenen Oktober überreichte, sowie Kangs damalige Treffen mit norwegischen Regierungsbeamten die Wende.Dass Chunmoo auch von nordeuropäischen Ländern wie Estland und Norwegen eingeführt werde, zeuge erneut von der hervorragenden Leistung und Wettbewerbsfähigkeit des Waffensystems. Dies biete außerdem die Gelegenheit für die Ausweitung der Exporte, so Beobachter.