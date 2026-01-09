Musikvideo zu „Save Me” von BTS erreicht 800 Millionen YouTube-Abrufe

Photo : YONHAP News

Das Musikvideo zu „Save Me“ von BTS hat die Marke von 800 Millionen Abrufen auf YouTube durchbrochen.Das gab ihre Agentur BigHit Music bekannt.„Save Me“ ist ein Titel des Sonderalbums „Young Forever“, das im Mai 2016 herauskam. Es handelt sich um das zehnte Musikvideo der K-Pop-Gruppe, das 800 Millionen Views übertraf.Dass ein Song des vor neun Jahren und neun Monaten veröffentlichten Albums immer noch geliebt werde, zeuge vom unveränderlichen globalen Einfluss von BTS und der Unterstützung der Fans, erklärte die Firma.BTS werden am 20. März ihr fünftes Studioalbum „ARIRANG“ veröffentlichen. Tags darauf wird die siebenköpfige Gruppe mit einem Auftritt auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul ihr Comeback feiern.Das Album wurde innerhalb einer Woche nach dem Vorbestellungsbeginn 4,06 Millionen Mal bestellt. Beim Musikstreamingdienst Spotify erreichte die Zahl der Vorab-Speicherungen bereits am vierten Tag der Pre-save-Kampagne zwei Millionen.