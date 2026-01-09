Politik Volkskundemuseum veröffentlicht englischsprachige Hallyu-Enzyklopädie

Das Nationale Volkskundemuseum Koreas hat eine englischsprachige „Enzyklopädie des Hallyu“ herausgegeben.



Diese umfasst Wissen zur koreanischen Kultur wie K-Pop, Landesküche sowie Spiele. Es handele sich um die erste Enzyklopädie in englischer Sprache zum Thema Hallyu oder koreanische Welle, wie das Museum am Montag bekannt gab.



Es sei eine systematische Zusammenstellung von Einträgen zur koreanischen Lebenskultur. Behandelt würden Wohnen, Ernährung und Kleidung. Darüber hinaus würden repräsentative Interpreten und Produkte von Hallyu wie BTS, Blackpink, die Serie „Squid Game“ und der Film „Parasite“ mit Fotos vorgestellt.



Nach Angaben des Museums soll das Nachschlagewerk über die reine Vermittlung von Informationen zur koreanischen Kultur hinaus als Ausgangspunkt dafür dienen, die koreanische Kultur im Kontext universeller Werte der Menschheitskultur neu zu verstehen und nachzuvollziehen.