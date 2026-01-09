Zum Menü Zum Inhalt

Südkoreaner gaben 2025 Rekordsumme in ausländischen Online-Shops aus

Write: 2026-02-02 13:28:50Update: 2026-02-02 15:21:56

Südkoreaner gaben 2025 Rekordsumme in ausländischen Online-Shops aus

Photo : YONHAP News

Die Südkoreaner haben letztes Jahr so viel bei ausländischen Online-Shops gekauft wie nie.

Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Montag kletterten die Ausgaben 2025 wertmäßig um 5,2 Prozent zum Vorjahr auf 8,5 Billionen Won (5,8 Milliarden Dollar).

Das Plus der direkten Onlinekäufe in China zum Vorjahr betrug 14,9 Prozent, der Wert der Ausgaben in japanischen Online-Shops stieg um 8,8 Prozent.

Zwar fiel der Anstieg der direkten Käufe in China schwächer aus als im Jahr davor. Dennoch entfiel auf die Volksrepublik ein Rekordanteil von 65,5 Prozent. 

Nach Behördenangaben gingen die Direktkäufe in den USA das vierte aufeinanderfolgende Jahr zurück. Damit scheine sich der Schwerpunkt bei Online-Käufen im Ausland von den USA oder Japan nach China zu verlagern.
