Stärkster Schneefall in Seoul in diesem Winter

Photo : YONHAP News

Nach einer lang andauernden Kältewelle hat es in Korea in der Nacht von Sonntag auf Montag heftig geschneit.Für die zentral gelegenen Regionen waren Schneewarnungen oder -hinweise herausgegeben worden.Im Binnenland fielen etwa zehn Zentimeter Schnee. In Cheorwon gab es 17,3 Zentimeter Schnee und in Buyeo 7,8 Zentimeter.In Seoul wurden 6,2 Zentimeter Schnee gemessen, so viel wie noch nie in diesem Winter.Laut dem Wetteramt sollen zunächst noch vergleichsweise milde Temperaturen herrschen. Ab der zweiten Wochenhälfte könnte dann wieder kalte Luft aus dem Norden nach Korea strömen.