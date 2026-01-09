Zum Menü Zum Inhalt

Koreanisches Paralympics-Team kommt zu Antrittszeremonie zusammen

Write: 2026-02-02 16:20:48Update: 2026-02-02 17:26:24

Photo : YONHAP News

Am Montag hat eine Zeremonie zur Bildung der südkoreanischen Delegation für die Paralympischen Winterspiele 2026 stattgefunden.
 
Bei der Veranstaltung verlas der Minister für Kultur, Sport und Tourismus, Chae Hwi-young, eine Glückwunschbotschaft von Präsident Lee Jae Myung. Man sei davon überzeugt, dass die Anstrengungen Früchte tragen, so wie sich Bemühungen immer auszahlen, hieß es. 
 
Südkorea wird eine etwa 40-köpfige Delegation, darunter 16 Athleten aus fünf Sportarten, zu den Winter-Paralympics schicken. Die Spiele finden vom 6. bis 15. März in den italienischen Städten Mailand und Cortina d’Ampezzo statt. 

Das Land will mindestens eine Gold- und eine Bronzemedaille gewinnen und unter die ersten 20 der Gesamtwertung kommen.
