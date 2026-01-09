Koreanisches Paralympics-Team kommt zu Antrittszeremonie zusammen

Photo : YONHAP News

Am Montag hat eine Zeremonie zur Bildung der südkoreanischen Delegation für die Paralympischen Winterspiele 2026 stattgefunden.Bei der Veranstaltung verlas der Minister für Kultur, Sport und Tourismus, Chae Hwi-young, eine Glückwunschbotschaft von Präsident Lee Jae Myung. Man sei davon überzeugt, dass die Anstrengungen Früchte tragen, so wie sich Bemühungen immer auszahlen, hieß es.Südkorea wird eine etwa 40-köpfige Delegation, darunter 16 Athleten aus fünf Sportarten, zu den Winter-Paralympics schicken. Die Spiele finden vom 6. bis 15. März in den italienischen Städten Mailand und Cortina d’Ampezzo statt.Das Land will mindestens eine Gold- und eine Bronzemedaille gewinnen und unter die ersten 20 der Gesamtwertung kommen.