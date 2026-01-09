Südkoreas Außenminister plant Gespräch mit US-Amtskollegen

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Hyun wird am Dienstag (Ortszeit) in Washington mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Marco Rubio zu einem Gespräch zusammenkommen.Cho besucht die USA von Dienstag bis Freitag, wie sein Ministerium am Montag bekannt gab. Am Mittwoch findet in Washington ein Ministertreffen zu kritischen Mineralien statt. Am Rande des Treffens ist den Angaben zufolge ein Gespräch mit Rubio vereinbart.Beide Außenminister kommen damit erstmals seit der Veröffentlichung des Gemeinsamen Informationsblattes am 14. November zusammen. In dem Dokument wurden die Ergebnisse von Gipfelgesprächen festgehalten.Sie wollten umfassend über anstehende Angelegenheiten beraten, darunter Maßnahmen für eine schnellere Umsetzung der Folgemaßnahmen zum Gemeinsamen Informationsblatt, hieß es von dem Ministerium.Die voraussichtlichen Themen sind damit die nukleare Zusammenarbeit und die Einführung von atomgetriebenen U-Booten in Südkorea. In dem Kontext wird es auch um die Ausweitung von Südkoreas Befugnissen für die Urananreicherung und Wiederaufbereitung abgebrannter Kernbrennstoffe gehen.Vor dem Treffen steht außerdem die Frage im Fokus, ob die neue Drohung von US-Präsident Donald Trump mit einem 25-Prozent-Zoll thematisiert wird.