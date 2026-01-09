Unterwassersuche nach Überresten in japanischer Kohlemine Chosei wird fortgesetzt

Photo : YONHAP News

Die Unterwassersuche nach sterblichen Überresten in einer stillgelegten Kohlemine in Japan wird am Dienstag wieder aufgenommen.In dem Unterwasser-Bergwerk Chosei kamen bei einer Überschwemmung im Jahr 1942 136 Koreaner und 47 Japaner ums Leben.Laut einer japanischen Bürgerorganisation wird die Suchaktion gegen 10 Uhr beginnen und von einem japanischen Taucher durchgeführt werden.Dieser soll gegen 15 Uhr wieder an die Wasseroberfläche kommen. Sollten sterbliche Überreste gefunden werden, werden sie auf dem Gedenkplatz der Mine aufgebahrt.Die Bürgergruppe hatte bei einer Untersuchung im vergangenen August vier menschliche Knochen geborgen, darunter einen Schädel.Präsident Lee Jae Myung und die japanische Premierministerin Sanae Takaichi vereinbarten bei ihrem Treffen im Januar, DNA-Tests zur Identifizierung der im August geborgenen Überreste durchzuführen.