Photo : TASS / Yonhap

Russland wird künftig bei der Ausrichtung seiner Beziehungen mit Südkorea berücksichtigen, ob Seoul eine „rote Linie“ in Bezug auf Waffenlieferungen an die Ukraine einhält.Die entsprechende Äußerung machte das russische Außenministerium auf Anfrage einer südkoreanischen Medienanstalt. Man werde künftig unter Berücksichtigung der nationalen Interessen Russlands den Kurs der Beziehungen mit Südkorea festlegen, lautet die am Montag (Ortszeit) in dessen Webauftritt veröffentlichte Antwort.Dies hänge unter anderem damit zusammen, dass sich Südkorea weigere, der westlichen Sanktionskampagne gegen Russland zu folgen, und in der Frage der Lieferung tödlicher Waffen an das Kiewer Regime, nämlich die Ukraine, die rote Linie nicht überschreite, betonte das Ministerium.Russland hatte es bereits zur roten Linie für seine Beziehungen mit Südkorea gemacht, ob es der Ukraine tödliche Waffen bereitstellen wird.Nachdem Russland und Nordkorea 2024 einen Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft unterzeichnet hatten, beschloss Südkorea, wieder Waffenlieferungen an die Ukraine zu erwägen. Daraufhin hatte der russische Präsident Wladimir Putin gewarnt, es wäre ein sehr großer Fehler, tödliche Waffen in das ukrainische Kampfgebiet zu schicken.