UN-Sonderberichterstatterin für Nordkorea besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Die UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtssituation in Nordkorea, Elizabeth Salmón, ist zu einem offiziellen Besuch in Südkorea eingetroffen.Am Montag, dem ersten Besuchstag, traf sie sich in Seoul mit Kim Jina, der Zweiten Vizeaußenministerin, wie das Außenministerium mitteilte. Sie hätten sich über die Menschenrechtslage in Nordkorea ausgetauscht.Kim habe die bisherigen Bemühungen der Sonderberichterstatterin gewürdigt, die internationale Gemeinschaft auf die Menschenrechtsfragen in Nordkorea aufmerksam zu machen.Salmón habe gesagt, sie werde weiterhin dazu beitragen, Nordkorea die Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft zu ermöglichen, und notwendige Unterstützung für die Bemühungen um einen Dialog mit Nordkorea zu leisten, hieß es.Es ist der erste Südkorea-Besuch von Salmón seit der Amtseinführung von Präsident Lee Jae Myung und der dritte Besuch seit ihrem Amtsantritt im August 2022.