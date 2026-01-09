Verbraucherpreise im Januar um zwei Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Inflationsrate hat im letzten Monat erneut im Zwei-Prozent-Bereich gelegen.Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Dienstag stieg der Verbraucherpreisindex im Januar um zwei Prozent zum Vorjahr auf 118,03 (Stand 2020 = 100).Damit lag die Teuerungsrate seit September letzten Jahres stets im Zwei-Prozent-Bereich.Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukte verteuerten sich um 2,6 Prozent im Vorjahresvergleich. Bei Fischereiprodukten wurde ein deutlicher Preisanstieg von 5,9 Prozent verbucht, bei Viehzuchtprodukten von 4,1 Prozent.Unter anderem ging es bei den Preisen für Reis (18,3 Prozent) und Äpfel (10,8 Prozent) steil aufwärts.Die Kerninflationsrate, für deren Berechnung die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Erdölprodukte nicht berücksichtigt werden, betrug 2,3 Prozent.