Anzeichen für anscheinend kurz bevorstehenden Parteitag in Nordkorea

Photo : YONHAP News

In Nordkorea wird anscheinend eine Militärparade anlässlich des bevorstehenden neunten Parteikongresses vorbereitet.Wie die auf Nordkorea spezialisierte US-Website 38 North am Montag (Ortszeit) berichtete, sei beobachtet worden, dass nordkoreanische Soldaten eine Parade vorbereiteten.Auf einem am 2. Februar von Planet Labs gemachten Satellitenbild sei zu sehen, wie Hunderte von Soldaten auf dem Mirim-Übungsplatz nahe Pjöngjang Marschformationen übten. Darunter auch eine Formation des Symbols der Arbeiterpartei aus Hammer, Sichel und Pinsel, hieß es.Die Parade wird wahrscheinlich anlässlich des neunten Parteitags stattfinden.Der Parteikongress wird alle fünf Jahre abgehalten und ist das höchste Beschlussorgan in Nordkorea. Bei der größten politischen Veranstaltung des Landes wird über die Ausrichtung der Innen- und Außenpolitik in den nächsten fünf Jahren entschieden.