Politik „K-POPS!” von Anderson .Paak kommt in die US-Kinos

Ein Film über die koreanische Kultur und die Korea-Amerikaner kommt Ende Februar in die US-Kinos.



Die vom Popstar koreanischer Abstammung Anderson .Paak produzierte und inszenierte Familienkomödie „K-POPS!“ komme landesweit in den USA in die Kinos, gab die Organisation Los Angeles Korean Festival Foundation am Montag (Ortszeit) bekannt.



In dem Streifen werde die koreanische Gemeinschaft, die sich zu einer der wichtigsten multikulturellen Gemeinschaften in den USA entwickelt habe, dargestellt. Darin seien die Kultur, Musik und Identität der Koreaner enthalten, so die Stiftung.



Der Film handelt von einem Musiker aus Los Angeles, der für die Wiederbelebung seiner Karriere nach Südkorea zieht. Dort entdeckt er, dass er einen Sohn hat, der ein K-Pop-Superstar werden möchte.



Anderson .Paak hat eine koreanisch-amerikanische Mutter, dadurch ist der Sänger und Rapper in Korea bekannt.



Er feiert mit „K-POPS!“ sein Debüt als Filmregisseur. Auf einer Pressekonferenz sagte er, der Film sei für ihn ein sehr persönliches Werk. Er habe einen Film machen wollen, der die koreanische und schwarze Kultur sowie Musik umfasse. Dieses Ziel habe er mit seinem Film erreicht.



In dem Film gibt es auch Cameo-Auftritte berühmter K-Pop-Künstler, darunter Vernon, Jessi und G-Dragon.