Präsident Lee zur Bekämpfung von Immobilienspekulation entschlossen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat sich entschlossen dafür gezeigt, Immobilienspekulation zu bekämpfen.Für ein vernünftiges und gedeihendes Land werde er die Immobilienspekulation, die das Land ruiniere, unbedingt mit allen Mitteln bekämpfen, schrieb er am Dienstag in einem Social-Media-Beitrag.Er teilte dabei einen kritischen Zeitungsartikel zu Bedenken anderer Medien über ein geplantes Ende des Aufschubs für höhere Steuersätze für Veräußerungsgewinne bei Besitzern mehrerer Wohnungen.Lee schrieb, er frage diejenigen, die die Tränen von Besitzern mehrerer Wohnungen, die unverdientes Einkommen wollten, bedauerlich fänden: Ob blutige Tränen von mehreren Millionen jungen Menschen nicht sichtbar seien, die aufgrund hoher Wohnkosten die Eheschließung und den Kinderwunsch aufgäben.Die Regierung verfüge über viele politische Instrumente für den Immobilienmarkt. Es sei die letzte Ausbruchschance, betonte er mit Blick auf die Besitzer mehrerer Wohnimmobilien.Das Präsidialamt Cheong Wa Dae machte am Montag deutlich, dass der entsprechende Steueraufschub für die Besitzer mehrerer Wohnungen am 9. Mai auslaufen wird. Laut Berichten wird keine Verschiebung der Maßnahme um einen oder zwei Monate erwogen.