Comeback-Auftritt von BTS in Seoul wird weltweit live auf Netflix gestreamt

Photo : YONHAP News

Der für März vorgesehene Comeback-Auftritt von BTS in Seoul wird weltweit live auf Netflix übertragen.Der Streamingdienst und die Agentur der Gruppe BigHit Music gaben bekannt, dass die Show „BTS The Comeback Live: Arirang“ am 21. März auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul exklusiv live auf Netflix gestreamt werde. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.BTS werden im Rahmen des Auftritts erstmals ihre neuen Lieder präsentieren. Die Show wird in über 190 Ländern und Gebieten live gestreamt.Auf Netflix wird zudem am 27. März der Dokumentarfilm „BTS: The Return“ erscheinen. Der von Regisseur Bao Nguyen inszenierte und von This Machine produzierte Film handelt von der Rückkehr von BTS nach fast vierjähriger Pause und der Entstehung ihres neuen Albums.Das Album „ARIRANG“ wird am 20. März veröffentlicht. Es umfasst 14 Songs zu den Themen Teamidentität, Sehnsucht und innige Liebe.