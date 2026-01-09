Lee-Regierung veröffentlicht Broschüre zur friedlichen Koexistenz mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das Vereinigungsministerium hat am Dienstag eine Broschüre über die Politik der Regierung Lee Jae Myung zur friedlichen Koexistenz auf der koreanischen Halbinsel veröffentlicht.Wie das Ressort mitteilte, werde das Material landesweit verteilt.Bei der Politik der friedlichen Koexistenz handelt es sich um die Idee, Süd- und Nordkorea zu einer friedlich koexistierenden Beziehung zusammenzuführen und eine prosperierende Wirtschaftsgemeinschaft zu schaffen, indem die Wiedervereinigung angestrebt wird. Dabei wird die Tatsache berücksichtigt, dass Süd- und Nordkorea de facto zwei Staaten sind.In der Broschüre werden die drei Prinzipien für die friedliche Koexistenz vorgestellt. Sie lauten, dass Nordkoreas System respektiert werde, dass eine Wiedervereinigung durch Absorption nicht angestrebt werde und dass keine feindseligen Handlungen beabsichtigt würden.Genannt werden außerdem die Schwerpunktaufgaben, darunter die Wiederherstellung der innerkoreanischen Verbindungskanäle. Dazu zählt auch die proaktive und schrittweise Wiederherstellung des im September 2018 unterzeichneten innerkoreanischen Militärabkommens.Zum nordkoreanischen Atomprogramm heißt es, dass Südkorea auf der Grundlage von Konsultationen mit den USA Bedingungen für innerkoreanische Gespräche und einen Dialog zwischen Nordkorea und den USA schaffen und Fortschritte in Verhandlungen zwischen Pjöngjang und Washington fördern wolle. Seoul wolle an Strategien für eine schrittweise Problemlösung arbeiten, die von einem Stopp über die Reduzierung bis zur Abschaffung reiche.