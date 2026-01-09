Registrierung vorläufiger Kandidaten für Ämter regionaler Verwaltungs- und Bildungschefs begonnen

Photo : YONHAP News

In 120 Tagen finden die neunten landesweiten Kommunalwahlen in Südkorea statt.Am heutigen Dienstag begann die Registrierung der vorläufigen Kandidaten für die Ämter der Verwaltungs- und der Bildungschefs der 17 größeren Gebietskörperschaften bei ihren Wahlkommissionen.Wer als vorläufiger Kandidat registriert ist, darf mit Einschränkungen Wahlkampfaktivitäten durchführen.Bei den Kommunalwahlen am 3. Juni werden die Verwaltungschefs der Provinzen und provinzfreien Städte, deren Bildungschefs, die Leiter der Städte, Landkreise und Stadtbezirke sowie die lokalen Parlamente gewählt.Die Wahlen gelten als Stimmungsbarometer nach dem Arbeitsbeginn der Regierung Lee Jae Myung im Juni 2025. Sie können auch Aufschluss darüber geben, wie die Öffentlichkeit die Aktivitäten der Partei Macht des Volks (PPP) und der Regierungspartei zur Amtszeit von Ex-Präsident Yoon Suk Yeol, nach der kurzzeitigen Kriegsrechtsverhängung durch diesen am 3. Dezember 2024, bewertet.