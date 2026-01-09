Südkorea und Polen führen ersten Dialog zu Sicherheitsstrategie

Photo : YONHAP News

Südkorea und Polen haben einen bilateralen Dialog zur Sicherheitsstrategie gestartet.Jeong Yeon-doo, Vizeminister für Strategie und Geheimdienstinformationen im südkoreanischen Außenministerium, und Robert Kupiecki, Staatssekretär für Sicherheitspolitik im polnischen Außenministerium und Sicherheitsberater des Ministerpräsidenten, kamen am Montag (Ortszeit) in Warschau zum ersten Dialog dieser Art zusammen.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Dienstag erfolgte ein Meinungsaustausch über die internationale und regionale Lage, diplomatische Strategien und Außenpolitik, neue globale Sicherheitsangelegenheiten sowie bilaterale Fragen. Beide Seiten seien darin übereingekommen, dass beide Länder sich über ihre mittel- und langfristigen außenpolitischen Strategien und Politiken austauschen und die Kooperationsfelder erweitern müssten.Beide Seiten teilten auch die Ansicht, dass sie ihre Konsultationen über die Lage auf der koreanischen Halbinsel sowie den Informationsaustausch intensivieren müssen.Jeong informierte sein Gegenüber über die aktuelle Lage auf der koreanischen Halbinsel und Seouls Bemühungen um die Wiederaufnahme von Gesprächen mit Nordkorea. Kupiecki sagte, dass Polen, das eine ständige Vertretung in Pjöngjang unterhalte, weiterhin seine notwendige Rolle spielen werde.