Nordkoreas Wirtschaft innerhalb von fünf Jahren um schätzungsweise zehn Prozent gewachsen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut einer Schätzung im Zeitraum seines Fünfjahresplans für die Wirtschaftsentwicklung von 2021 bis 2025 seine Wirtschaftsleistung um insgesamt zehn Prozent steigern können.Diese Schätzung präsentierte Lee Jong-kyu vom Koreanischen Entwicklungsinstitut (KDI), Südkoreas staatlicher Denkfabrik, am Dienstag. Er stützt sich dabei auf Daten der Zentralbank zu Nordkoreas jährlichen Wachstumsraten.Der Fünfjahresplan war auf dem achten Parteikongress der Arbeiterpartei im Jahr 2021 vorgestellt worden.Wird für Nordkoreas Wirtschaftsniveau im Jahr 2021 ein Wert von 100 angenommen sowie ein Wachstum von drei Prozent im Jahr 2025, erreiche das Wirtschaftsniveau im Jahr 2025 etwa 109,9. Kumulativ bedeute das ein Wachstum der nordkoreanischen Wirtschaft von rund zehn Prozent. Dies erlaube die Schlussfolgerung, dass sich die Wirtschaftslage zumindest verglichen mit der Zeit vor der Umsetzung der Maßnahmen verbessert habe, hieß es.Lee äußerte die Erwartung, dass Nordkorea auf dem kommenden neunten Parteitag noch kühnere und wachstumsfreundlichere Maßnahmen vorstellen könnte. Damit würde auch Selbstvertrauen der Behörden in das wirtschaftliche Potenzial demonstriert.