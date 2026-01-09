Beschäftigungsquote älterer Menschen erstmals über 70 Prozent

Photo : KBS News

In Südkorea hat die Beschäftigungsquote älterer Menschen letztes Jahr erstmals über 70 Prozent betragen.Nach Angaben des Ministeriums für Beschäftigung und Arbeit am Mittwoch lag im Vorjahr bei den 55- bis 64-Jährigen der Anteil der Erwerbstätigen bei 70,5 Prozent. Verglichen mit dem Jahr davor (69,9 Prozent) sei der Wert damit noch einmal leicht gestiegen.Erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1983 liegt die Beschäftigungsquote in dieser Altersgruppe damit über 70 Prozent.Nach Angaben des Arbeitsministeriums gehe der Trend hin zu mehr Beschäftigten im höheren Alter. Damit einher gehe auch ein stetiger Aufwärtstrend bei der Beschäftigungsquote in der Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen.Die Arbeitslosenquote in dieser Altersgruppe sank von 2,4 Prozent im Jahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte auf 2,1 Prozent im Jahr 2025. Bereits seit einiger Zeit geht die Arbeitslosigkeit unter älteren Menschen zurück.