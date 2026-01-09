Einbürgerungen auf höchstem Stand seit Covid-19-Pandemie

Photo : YONHAP News

Im vergangenen Jahr sind so viele Menschen in Südkorea eingebürgert worden wie seit der Covid-19-Pandemie nicht mehr.Nach Angaben der Einwanderungsbehörde des Justizministeriums am Mittwoch haben von Januar bis Dezember 2025 11.344 Ausländer die südkoreanische Staatsangehörigkeit erworben.Der bisherige Höchststand wurde 2020 inmitten der Covid-19-Pandemie mit damals 13.885 Einbürgerungen erreicht.Unter den im Vorjahr Eingebürgerten stellen Chinesen mit einem Anteil von 56,5 Prozent die größte Gruppe. Auch bei den Einbürgerungen von Menschen aus China wurde der höchste Stand seit der Pandemie verbucht.An zweiter Stelle lag Vietnam mit 23,4 Prozent, gefolgt von den Philippinen mit 3,1 Prozent und Thailand mit 2,2 Prozent.