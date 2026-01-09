Milde Temperaturen zum traditionellen Frühlingsbeginn

Photo : YONHAP News

Am Frühlingsbeginn (Ipchun) nach dem traditionellen Kalender herrschen in Korea milde Temperaturen.Am Tag wird es vier bis zwölf Grad warm. In den meisten Gebieten liegen die Temperaturen über dem Gefrierpunkt.Gleichzeitig gibt es sehr trockenes Wetter. Das Wetteramt weist auf große Trockenheit in den Küsten- und Berggebieten im Osten der Provinz Gangwon sowie in der Region Gyeongsang hin. Dort seien wegen der Trockenheit Warnungen oder Hinweise herausgegeben worden.Am Donnerstag soll es mit bis zu 15 Grad noch wärmer werden. Die Tagestiefstwerte sollen zwischen minus vier und plus fünf Grad liegen. Das ist wärmer als der Durchschnitt in den letzten 30 Jahren. Dieser beträgt minus elf bis null Grad bei den Tiefstwerten sowie zwei bis neun Grad bei den Höchstwerten.Ab Donnerstagabend soll wieder kalte Luft aus dem Norden nach Korea strömen. Daher sollen die Temperaturen am Freitagmorgen um ein bis fünf Grad unter den Werten vom Donnerstag liegen.