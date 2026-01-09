Hyundai Motor und Kia erzielen neue Januar-Rekorde beim Absatz in den USA

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor und Kia haben im Januar im US-Markt so viele Autos verkauft wie noch nie in einem Januar.Hyundai Motor America gab am Dienstag (Ortszeit) bekannt, dass im Januar 55.624 Einheiten abgesetzt worden seien. Dies seien zwei Prozent mehr als im Vorjahresmonat.Das Ergebnis sei auf den anhaltenden Aufschwung bei SUV-Modellen zurückzuführen, die 77 Prozent des Gesamtabsatzes ausgemacht hätten, so die Firma.Kia America teilte mit, dass es im Januar 64.502 Fahrzeuge, 13 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, verkauft habe. Dies sei ein neuer Höchststand in einem Januar.Dazu hätten elektrifizierte Modelle und SUV beigetragen, von denen jeweils um 45 und 14 Prozent mehr verkauft worden seien, hieß es.