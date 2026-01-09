Kultur Landkreis Goseong und deutsche Botschaft planen Techno-Friedensfestival

Der Landkreis Goseong in der Provinz Gangwon plant gemeinsam mit der deutschen Botschaft Seoul ein internationales Friedens- und Kulturfestival.



Dieses soll im Zeichen von „Techno“, einem symbolischen Kulturgut Deutschlands, stehen.



Das gab der Landkreis am Mittwoch bekannt.



Goseong liegt unmittelbar an der Grenze und wurde infolge des Koreakriegs (1950–53) in einen südkoreanischen und einen nordkoreanischen Teil geteilt.



Der Landkreis will die historische und symbolische Bedeutung der deutschen Technokultur im Grenzgebiet beleuchten.



Bei der vorläufig als „Peace Techno Festa“ bezeichneten Veranstaltung soll es neben einem Auftritt deutscher Techno-Künstler auch Künstlergespräche zu den Themen Teilung und Wiedervereinigung sowie Rolle der Kultur geben. Auch ein Content-Programm zur Berliner Kulturszene nach der deutschen Wiedervereinigung ist geplant.



Der Landkreis will die Veranstaltung im zweiten Halbjahr in Hwajinpo probeweise durchführen und das Austauschprogramm dann schrittweise ausbauen.