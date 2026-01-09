KATSEYE treten in Super Bowl-Werbespot auf

Photo : YONHAP News

Die globale Girlgroup KATSEYE tritt in einem Werbespot beim Super Bowl, der größten Sport- und Popkulturveranstaltung in Nordamerika, auf.Das gaben ihre Agenturen Hybe und Geffen Records bekannt. KATSEYE würden in einem Werbespot einer Marke auftreten, die während der Übertragung des Finales der National Football League (NFL), der US-amerikanischen Profiliga im American Football, am Sonntag (Ortszeit) ausgestrahlt werde.Die sechs Mitglieder der Girlgroup werden eine Performance zu „Livin’ on a Prayer“ von Bon Jovi zeigen.Der Super Bowl ist auch für Werbetreibende eine wichtige Veranstaltung. Der letztjährige Super Bowl wurde in den USA von rund 127,7 Millionen Menschen im Fernsehen und auf Streamingplattformen verfolgt.KATSEYE werden zudem am Donnerstag ihren ersten Auftritt in der NBC-Sendung „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ haben.Die multinationale Girlgroup wurde durch das Castingprojekt von Hybe „The Debut: Dream Academy“ gegründet. Ihr Song „Gabriela“ belegte den 29. Platz in den neuesten Billboard Hot 100 und hielt sich 28 Wochen lang in der Hitliste.Bei den kürzlich ausgetragenen Grammy Awards war sie für die Kategorie „Best New Artist“ nominiert worden.