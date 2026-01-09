Südkorea und Malaysia wollen gemeinsam gegen Betrugskriminalität vorgehen

Photo : YONHAP News

Die Polizeibehörden Südkoreas und Malaysias wollen ihre Kooperation ausbauen, um transnationale Verbrechen, einschließlich Online-Betrugs, auszurotten.Der kommissarische Chef der Nationalen Polizeibehörde Südkoreas, Yoo Jae-sung, und der malaysische Polizeichef Mohd Khalid bin Ismail unterzeichneten bei einem Treffen am Mittwoch in Seoul eine Absichtserklärung über die Sicherheitskooperation zur Bekämpfung transnationaler Kriminalität.In dem Dokument werden konkrete Kooperationsbereiche beider Länder genannt. Dazu zählen ein schneller Informationsaustausch und gemeinsame Operationen gegen grenzüberschreitende Verbrechen, darunter gegen Betrugszentren in Südostasien, sowie die Festnahme und Rückführung flüchtiger Straftäter. Vereinbart wurde außerdem, beim Einfrieren und Beschlagnahmen von Gewinnen aus Straftaten zu kooperieren.Yoo bat Ismail formell um die Beteiligung an einem Beratungsgremium für internationale Kooperation gegen transnationale Kriminalität. Dieses kam auf Initiative der südkoreanischen Polizeibehörde zustande.Ismail versprach, verschiedene Kooperationsmöglichkeiten, einschließlich des Beitritts zu dem Konsultationsgremium, zu überprüfen. Auf diese Weise sollen neuartige Cyberverbrechen gemeinsam bekämpft werden können.