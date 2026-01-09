Marktkapitalisierung koreanischer Börse stieg erstmals über 5.000 Billionen Won

Photo : YONHAP News

Die Marktkapitalisierung der südkoreanischen Börse hat als Folge des starken Kospi-Anstiegs erstmals die Marke von 5.000 Billionen Won durchbrochen.Nach Angaben des Börsenbetreibers Korea Exchange belief sich der gesamte Börsenwert nach dem Schlussstand am Dienstag auf 5.003 Billionen Won (3,4 Billionen Dollar).Der Leitindex Kospi erreichte einen Wert von 4.372 Billionen Won, der Technologieindex Kosdaq von 628 Billionen Won und die Börse Konex von drei Billionen Won.Der Kospi stieg am Dienstag um 6,84 Prozent zum Vortag und schloss bei 5.288,08 Zählern. Es war der größte Tageszuwachs seit dem 24. März 2020. Der Kosdaq kletterte um mehr als vier Prozent.Zur Zunahme der Marktkapitalisierung trugen Halbleiteraktien entscheidend bei. Der Aktienkurs von Samsung Electronics stieg am Dienstag um 11,37 Prozent. Dies entspricht dem kräftigsten Tageszuwachs seit dem Aktiensplit im Jahr 2018. Die Aktie von SK hynix kletterte um 9,28 Prozent.Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics übertraf am Mittwoch die Marke von 1.000 Billionen Won (689 Milliarden Dollar). Dieser Meilenstein gelang Samsung als erster Stammaktie am Kospi-Markt.