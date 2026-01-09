Präsident Lee verschickt Geschenke zum Mond-Neujahr

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat anlässlich des anstehenden Mondneujahrs Geschenke an Menschen aus verschiedenen Kreisen, darunter Nationalhelden und Mitglieder sozial benachteiligter Gruppen, geschickt.Wie das Präsidialamt Cheong Wa Dae am Mittwoch mitteilte, besteht das Geschenk aus einem speziell angefertigten Set aus Schüsseln, einem Löffel und Essstäbchen sowie regionalen Spezialitäten.Dies stehe für den Willen des Präsidenten, dass wohltuende und hausgekochte Mahlzeiten zum festen Bestandteil des Alltags würden und eine einfache, aber warme Mahlzeit Ruhe und Trost in das Leben aller Bürger bringen werde, erklärte das Präsidialamt.Für hausgemachte Mahlzeiten wurden Reis und drei weitere Getreidesorten sowie Zutaten für eine Suppe, darunter Reiskuchen für Tteokguk und traditionelle Sojasauce, geschenkt.Zu den Empfängern zählen wichtige Persönlichkeiten aus verschiedenen Kreisen, patriotische Helden und Mitglieder sozial benachteiligter Gruppen. Zudem wurden Ehepartner von Kriegsveteranen und von Menschen, die für die Demokratisierung gekämpft hatten, neu in den Empfängerkreis aufgenommen.Damit habe man den Respekt vor denjenigen, die sich für das Land eingesetzt hätten, und deren Familien deutlich gemacht, so das Blaue Haus.