Korea Post startet wegen erwarteter Paketflut zu Mondneujahr Notbetrieb

Photo : KBS News

Die Koreanische Post wird vom 6. bis 20. Februar im Notfallbetrieb sein, um Briefe und Pakete zum Mondneujahr sicher und schnell zustellen zu können.Das gab die Korea Post am Mittwoch bekannt.Es wird erwartet, dass in dem Zeitraum landesweit etwa zwölf Millionen Pakete bei der Post eingehen werden.Dies entspricht etwa 1,54 Millionen Stück im Tagesdurchschnitt und ist ähnlich viel wie zum letztjährigen Mondneujahr.Im Notbetrieb wird die Post ihre Mitarbeiter in den landesweit 24 Hauptpostämtern und drei Logistikzentren auf Hochtouren arbeiten lassen.