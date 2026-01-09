Kospi überschreitet erstmals Marke von 5.300 Zählern

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch erstmals die Marke von 5.300 Zählern überschritten.Der Kospi ging mit einem Plus von 1,57 Prozent bei einem Stand von 5.371,1 Zählern aus dem Handel. Anleger hätten vor allem bei Aktien zugegriffen, die mit KI zusammenhängen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Über Nacht gaben die US-Börsen aufgrund erneuter Sorgen um den KI-Sektor nach. Auslöser waren Berichte über mögliche Differenzen zwischen Nvidia und OpenAI über ihr 100-Milliarden-Dollar-Rechenzentrumsprojekt.Zudem drückte ein neues Chatbot-Plugin des KI-Startups Anthropic, das auf juristische Kernaufgaben spezialisiert ist, die Technologiewerte ins Minus. Grund ist die Befürchtung, dass KI-Technologien die Softwarebranche grundlegend umgestalten könnten.Keiner der beiden Faktoren habe die KI-Nachfrage schwächen können, sagte Lee Kyoung-min von Daishin Securities gegenüber Yonhap. Vielmehr zeige es die Fähigkeit des Marktes, sich Veränderungen in der KI-Industrie, einschließlich Unternehmensinteressen und Geschäftsmodellen, anzupassen, fügte der Experte hinzu.