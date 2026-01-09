Handelsminister begrüßt Einigung auf zügige Beratung über USA-Investitionsgesetz

Photo : YONHAP News

Handelsminister Yeo Han-koo hat die Einigung der beiden führenden Parteien auf einen Sonderausschuss zu Investitionen in den USA begrüßt.Dies sei sicherlich dienlich, denn die USA hätten Verzögerungen bei der Verabschiedung des Sondergesetzes für Investitionen in den USA als wichtigsten Grund für die angekündigte Zollerhöhung genannt, sagte Yeo am Donnerstag.Das sagte der Minister unmittelbar nach seiner Rückkehr aus den USA. Er war zu Gesprächen dorthin gereist, nachdem US-Präsident Donald Trump mit höheren Zöllen gedroht hatte.Yeo sagte, dass er in den USA mit dem stellvertretenden Handelsbeauftragten, Kongressmitgliedern und Vertretern von Denkfabriken gesprochen habe. In den Gesprächen habe er vor allem versucht, Zweifel an Südkoreas Entschlossenheit für die Umsetzung der Investitionsvereinbarung auszuräumen.Er habe hierfür betont, dass Südkorea die Zollvereinbarung gewissenhaft und zügig umsetzen wolle, hieß es weiter.