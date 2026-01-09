Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Handelsminister begrüßt Einigung auf zügige Beratung über USA-Investitionsgesetz

Write: 2026-02-05 10:05:20Update: 2026-02-05 11:09:47

Handelsminister begrüßt Einigung auf zügige Beratung über USA-Investitionsgesetz

Photo : YONHAP News

Handelsminister Yeo Han-koo hat die Einigung der beiden führenden Parteien auf einen Sonderausschuss zu Investitionen in den USA begrüßt.

Dies sei sicherlich dienlich, denn die USA hätten Verzögerungen bei der Verabschiedung des Sondergesetzes für Investitionen in den USA als wichtigsten Grund für die angekündigte Zollerhöhung genannt, sagte Yeo am Donnerstag. 

Das sagte der Minister unmittelbar nach seiner Rückkehr aus den USA. Er war zu Gesprächen dorthin gereist, nachdem US-Präsident Donald Trump mit höheren Zöllen gedroht hatte. 

Yeo sagte, dass er in den USA mit dem stellvertretenden Handelsbeauftragten, Kongressmitgliedern und Vertretern von Denkfabriken gesprochen habe. In den Gesprächen habe er vor allem versucht, Zweifel an Südkoreas Entschlossenheit für die Umsetzung der Investitionsvereinbarung auszuräumen. 

Er habe hierfür betont, dass Südkorea die Zollvereinbarung gewissenhaft und zügig umsetzen wolle, hieß es weiter.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >