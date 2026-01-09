WSJ: Trump war sich Festnahme koreanischer Arbeiter in Georgia nicht bewusst

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hatte zum Zeitpunkt der Festnahme koreanischer Arbeiter im Bundesstaat Georgia durch Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE im vergangenen September von dem Vorgang keine Kenntnis.Das schrieb die US-Zeitung „Wall Street Journal“ (WSJ) am Mittwoch (Ortszeit).ICE-Beamte hatten am 4. September letzten Jahres bei einer Razzia auf der Baustelle eines gemeinsamen Batteriewerks von Hyundai Motor Group und LG Energy Solution über 300 koreanische Arbeitnehmer festgenommen. Laut der Zeitung forderte der Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, daraufhin in einem Telefonat mit Trump deren Freilassung.Trump habe ihm persönlich gesagt, dass er von der Massenfestnahme in dem Werk nichts gewusst habe, so die Zeitung.In einem am 8. Januar veröffentlichten Interview der „New York Times“ hatte Trump zu dem Fall gesagt, er sei damit nicht zufrieden.Das „Wall Street Journal“ beschäftigte sich in dem Artikel vor allem mit Stephen Miller, dem stellvertretenden Stabschef im Weißen Haus und Kopf hinter den harten Razzien gegen Einwanderer.Miller gilt als Architekt der harten Einwanderungspolitik der zweiten Trump-Regierung. Er hatte das Ziel ausgegeben, täglich 3.000 Menschen abzuschieben.Nach dem Vorfall in Georgia habe Trump gesagt, er wolle keine Massen-Razzien in Fabriken und landwirtschaftlichen Betrieben mehr sehen. Miller habe sich dennoch weiterhin für groß angelegte Razzien eingesetzt, so die Zeitung.