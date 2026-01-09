Südkorea und USA wollen nach Fortschritten bei Nuklearkooperation streben

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wünschen sich konkrete Fortschritte in Fragen wie dem Bau von atomgetriebenen U-Booten, Urananreicherung und Wiederaufbereitung abgebrannter Kernbrennstäbe durch Südkorea.Darin seien sich Außenminister Cho Hyun und US-Energieminister Chris Wright bei ihrem Treffen am Mittwoch (Ortszeit) in Washington einig gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung des Außenministeriums in Seoul.Beide Minister hätten über die Umsetzung des Gemeinsamen Informationsblattes zu den bilateralen Gipfelgesprächen und Maßnahmen für eine engere Nuklearkooperation gesprochen.Cho habe die Erwartung geäußert, dass mit dem Ausbau der Kooperation im Bereich Anreicherung und Wiederaufbereitung die strategische Nuklearzusammenarbeit gestärkt werden könnte. Er habe die USA um die Zusammenarbeit hierfür gebeten. Wright habe eine aktive Kooperation zugesagt, damit es möglichst bald greifbare Ergebnisse gebe, hieß es.Nach weiteren Angaben wurde eine enge Kommunikation vereinbart, damit die zivile Nuklearkooperation in Schwung kommen kann. Beispielsweise könnten beide Seiten gemeinsam in den Markt für Atomkraftwerke in Drittstaaten vorstoßen.