Südkorea Gastgeber von internationaler Konferenz gegen transnationale Betrugskriminalität

Photo : YONHAP News

In Seoul findet zurzeit eine Konferenz zur internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen grenzüberschreitende Betrugskriminalität statt.Wie die Nationale Polizeibehörde Südkoreas mitteilte, findet das zweite „Breaking Chains“-Treffen am Donnerstag und Freitag statt.Bei der gemeinsamen Operation übernimmt die südkoreanische Polizeibehörde die Federführung. Ihr Name spiegelt das Bemühen wider, Opfer von Betrugskriminalität und damit zusammenhängendem Menschenhandel aus den Fesseln von Kriminellen zu befreien.An dem Projekt beteiligen sich 22 Länder, darunter die USA, China, Japan und Kambodscha. Zudem beteiligen sich fünf internationale Organisationen daran, darunter die Internationale kriminalpolizeiliche Organisation, Interpol und das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC).Beim ersten Treffen im vergangenen November wurden Daten zu 75 Hinweisen in 126 Fällen von Betrugskriminalität ausgetauscht.Dank dieser Informationen habe die Polizei im Januar in Thailand den chinesischen Anführer eines Verbrecherrings festnehmen können. Dieser werde für den Foltertod eines südkoreanischen Studenten in Kambodscha verantwortlich gemacht, hieß es.