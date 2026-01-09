Kim Jae-youl in IOC-Vorstand gewählt

Photo : YONHAP News

Kim Jae-youl ist in den Vorstand (Executive Board) des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gewählt worden.Kim ist Präsident der Internationalen Eislaufunion (ISU) und derzeit das einzige IOC-Mitglied aus Südkorea.Bei der Wahl auf der 145. IOC-Sitzung am Mittwoch (Ortszeit) im Hauptmedienzentrum der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand wurde er mit 84 Für- und zehn Gegenstimmen gewählt. Es gab sechs Enthaltungen.Kim wird als zweiter Südkoreaner nach dem verstorbenen ehemaligen IOC-Vizechef Kim Un-yong im IOC-Vorstand sitzen.Der IOC-Vorstand betreut das Verfahren der Auswahl der Austragungsorte der Olympischen Spiele und trifft Entscheidungen über wichtige Maßnahmen und Angelegenheiten.Die Vorstandsmitglieder werden für vier Jahre gewählt und können für eine weitere Amtszeit gewählt werden.