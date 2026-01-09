Hauptstadtregion muss sich erneut auf Kälte einstellen

Photo : YONHAP News

Bewohner der Hauptstadtregion müssen sich erneut auf Kälte einstellen.Ab 21 Uhr am Donnerstag gilt für ganz Seoul ein Hinweis auf Kälte.Auch für Incheon, den nördlichen und westlichen Teil der Provinz Gyeonggi, den Norden und Westen der Provinz Süd-Chungcheong sowie den Norden von Gangwon wird es solche Hinweise geben.Das Wetteramt veröffentlicht einen solchen offiziellen Hinweis, wenn die Tiefsttemperaturen am Morgen an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen unter minus 12 Grad liegen oder die Temperaturen besonders rasch fallen.Die Tiefstwerte am Freitag sollen zwischen minus zwölf Grad und plus zwei Grad betragen, die Höchstwerte zwischen minus fünf und plus neun Grad.Damit wird es deutlich kälter sein als am heutigen Donnerstag. Heute steigen die Temperaturen am Tag noch einmal landesweit auf fünf bis 15 Grad.