Kosten wegen junger Menschen in sozialer Isolation übertreffen jährlich fünf Billionen Won

Photo : KBS News

Junge Menschen in sozialer Isolation verursachen in Südkorea laut einer Studie sozioökonomische Kosten von jährlich mehr als fünf Billionen Won.Das geht aus einem am Donnerstag vorgestellten Bericht des Unternehmerverbandes FKI und des Koreanischen Instituts für Gesundheit und soziale Angelegenheiten (KIHASA) hervor.Die entsprechenden Kosten im Jahr 2024 wurden auf 5,287 Billionen Won (3,6 Milliarden Dollar) geschätzt.Für den Bericht wurden junge Menschen im Alter von 19 bis 34 Jahren in den Blick genommen, die fast immer zu Hause bleiben. Nicht berücksichtigt wurden Fälle, wenn wegen Schwangerschaft, Entbindung oder einer Behinderung die Wohnung nicht verlassen wird. Mit Stand 2024 gibt es schätzungsweise 537.863 junge Menschen, die zurückgezogen leben. Das entspricht 5,2 Prozent der Bevölkerung in dieser Altersgruppe.Die jährlichen Kosten pro zurückgezogener junger Person ergeben sich zum einen aus Produktivitätsverlusten, wenn auf wirtschaftliche Tätigkeiten verzichtet wird. Zum anderen werden staatliche Ausgaben verursacht, beispielsweise für Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung.Junge Arbeitslose sind umso mehr dem Risiko eines sozialen Rückzugs ausgesetzt, je länger ihre Jobsuche dauert. Im ersten Monat der Stellensuche liege die Wahrscheinlichkeit dafür, in den eigenen vier Wänden zu bleiben, bei 15,1 Prozent. Im 14. Monat der Jobsuche betrage sie schon 24,1 Prozent und im 42. Monat rund 50 Prozent, so der Bericht.