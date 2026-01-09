„Bridgerton“ Staffel 4 dominiert Netflix-Charts für englischsprachige Shows

Photo : YONHAP News

Die vierte Staffel der Serie „Bridgerton“ mit der koreanisch-australischen Schauspielerin Yerin Ha in der Hauptrolle dominiert zurzeit die Netflix-Charts.Laut den von der offiziellen Website von Netflix, Tudum, ermittelten Top-10-Listen kam die neue Staffel der beliebten Serie in der ersten Woche auf 39,7 Millionen Views und wurde damit die meistgesehene englischsprachige Show.Bridgerton feierte seinen Start im Jahr 2020. Die Serie handelt von acht Geschwistern der Familie Bridgerton in England im 19. Jahrhundert, die in der High Society die Bedeutung der wahren Liebe entdecken.Yerin Ha ist eine Enkelin der südkoreanischen Schauspielerin Son Sook. Sie spielt die Rolle von Sophie Baek, die den größten Teil ihres Lebens als Dienstmädchen von Benedict, dem Zweitältesten der Bridgerton-Geschwister, verbrachte.