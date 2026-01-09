Südkorea übernimmt Vorsitz neuen Handelsblocks für kritische Mineralien

Photo : YONHAP News / Ministry of Foreign Affairs

Die USA haben am Mittwoch (Ortszeit) einen Handelsblock zur Diversifizierung der Lieferketten für kritische Mineralien ins Leben gerufen.US-Außenminister Marco Rubio nannte den Handelsblock „FORGE Initiative“. Es gebe 55 Partnerländer, die eine Kooperation eingehen wollten. Viele hätten bereits unterzeichnet, sagte er.Laut dem US-Außenministerium wird Südkorea bis Juni den Vorsitz von FORGE innehaben.Die beteiligten Nationen würden auf der Grundlage der Vorgängerinitiative Mineralien-Sicherheitspartnerschaft (MSP) daran arbeiten, flexible und stabile Lieferketten für kritische Mineralien zu stärken, so das Ressort.Rubio sagte, er bedanke sich bei Korea. Das Land habe bereits bei der MSP eine führende Rolle gespielt.An der MSP waren 16 Länder, einschließlich Südkoreas, der USA, Japans, Australiens und Großbritanniens, sowie die Europäische Kommission beteiligt. Südkorea war das Vorsitzland.Rubio merkte an, dass die Lieferketten für kritische Mineralien zu stark auf ein einziges Land konzentriert seien. Im schlimmsten Fall könnten sie als Druckmittel oder geopolitisches Instrument missbraucht werden. Mit diesen Worten, die faktisch an China gerichtet waren, unterstrich er die Bedeutung der Zusammenarbeit bei kritischen Mineralien.