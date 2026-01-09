Umfrage: Zustimmung für Präsident Lee auf Sechs-Monats-Hoch von 63 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung zu Präsident Lee Jae Myung ist auf 63 Prozent gestiegen.Das ergab die regelmäßige Umfrage NBS von vier Meinungsforschungsinstituten, darunter Hankook Research. Befragt wurden von Montag bis Mittwoch 1.003 Menschen ab 18 Jahren.Laut den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen sprachen 63 Prozent der Befragten, damit vier Prozentpunkte mehr als bei der letzten Erhebung vor zwei Wochen, von einer guten Arbeit.30 Prozent, ein Prozentpunkt weniger als beim letzten Mal, waren mit Lees Regierungsführung unzufrieden.Der Zustimmungswert ist der höchste seit der ersten Augustwoche letzten Jahres. Damals waren es 65 Prozent.In allen Altersgruppen mit Ausnahme der unter 30-Jährigen bewertete mehr als die Hälfte Lees Arbeit positiv. Bei den unter 30-Jährigen wurde ein Zustimmungswert von 44 Prozent erreicht, während der Anteil der Unzufriedenen bei 37 Prozent lag.Unter den Parteien erhielt die regierende Demokratische Partei 41 Prozent Zustimmung. Die oppositionelle Partei Macht des Volks kam auf 22 Prozent.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.