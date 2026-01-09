Gallup-Umfrage: Politik für Südkoreaner das wichtigste Problem

Photo : YONHAP News

Laut dem Ergebnis einer globalen Umfrage betrachten Südkoreaner die Politik als das wichtigste Problem, mit dem ihr Land derzeit konfrontiert ist.Das US-Meinungsforschungsinstitut Gallup veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) die Ergebnisse einer Erhebung, bei der zwischen März und Oktober 2025 jeweils rund 1.000 Erwachsene in 107 Ländern befragt wurden.Als aktuelles Hauptanliegen ihres Landes wurde in acht Ländern „Politik/Regierung“ genannt. Den größten Anteil verzeichnete dabei Taiwan mit 50 Prozent. Dahinter folgten Slowenien mit 34 Prozent, Spanien und die USA mit 33 Prozent und Südkorea mit 31 Prozent.Als größtes Problem ihres Landes nannten 23 Prozent aller Befragten, damit der größte Anteil, „Wirtschaft“. Dahinter folgten „Arbeit“ mit zehn Prozent und „Politik/Regierung“ mit acht Prozent.