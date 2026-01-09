Nordkorea veranstaltet Wintersportwettbewerb

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat einen nationalen Wintersportwettbewerb eröffnet.Die Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Donnerstag, dass die Eröffnungsfeier am Vortag auf dem Eishockeyspielfeld in einem Sportdorf im Bezirk Berg Paekdu der Stadt Samjiyon in der Provinz Ryanggang stattgefunden habe.Das Sportdorf ist laut Berichten ein Wintersportkomplex in einer Höhe von 1.600 Metern über dem Meeresspiegel. Der Komplex beherberge Eisbahnen, Skipisten und Unterkünfte.Laut KCNA werden über 50 Wettbewerbe in fünf Sportarten ausgetragen, darunter Eishockey, Eiskunstlauf und Ski.Aus Nordkorea gelang keinem Sportler die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2026, die am Samstag in Mailand eröffnet werden.Letztmals hatte Nordkorea 2018 an Olympischen Winterspielen teilgenommen. Diese hatten damals im südkoreanischen Pyeongchang stattgefunden.